Как получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости

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Эксперты Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии рассказали, какую информацию содержит выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Сведения ЕГРН о кадастровой стоимости объектов недвижимости предоставляются в виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в составе выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в составе выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, а также в составе кадастрового плана территории.
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости содержит следующие сведения: значение кадастровой стоимости объекта недвижимости (в том числе на определенную дату), дату утверждения кадастровой стоимости, дату, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, дату внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН, а также дату подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и дату начала применения кадастровой стоимости.
«Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, кадастровый план территории содержат сведения только о величине кадастровой стоимости объекта недвижимости, актуальной по состоянию на дату запроса указанных действий», – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов.
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