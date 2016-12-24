Глава Мордовии провел совещание по созданию в республике межвузовского кампуса

Глава Мордовии Артём Здунов 16 февраля в режиме ВКС провел совещание по вопросам создания в республике межвузовского кампуса.



Напомним, в минувшем году по поручению Президента страны Владимира Путина Правительство запустило масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. Это будут не просто студенческие городки, а современные многофункциональные пространства, где будет все необходимое для жизни, работы и научного творчества студентов, аспирантов, преподавателей.



Кампусы должны стать мощными точками роста науки, образования и инноваций.

Как рассказал и.о. ректора МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, в настоящее время вуз готовит заявку на участие в конкурсе Министерства науки и высшего образования России.



Создание сети кампусов будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. В ходе совещания были обсуждены вопросы подготовки заявки от региона. Артём Здунов подчеркнул, что проект должен решать важные для республики задачи, включая строительство доступного жилья через имеющиеся социальные программы. При этом функциональное наполнение кампуса, куда могут входить учебные, жилые, досуговые и сервисные объекты, должно дополнять уже имеющуюся в городе инфраструктуру.



В обсуждении этой темы приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, ректоры учреждений высшего профессионального образования республики.