В Мордовии психиатр за взятку позволил больному пациенту получить водительские права

В Мордовию пришел «омикрон»
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В Мордовии в отношении 66-летнего врача-психиатра одного из медицинских учреждений республики возбуждено уголовное дело за получение взятки. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ уличили медика в продаже нужного диагноза 20-летнему парню с отклонениями в психике.
Врач пошел на коррупционную сделку с душевнобольным пациентом весной прошлого года. За 25 тысяч рублей он поставил психически не здоровому молодому человеку «нормальный диагноз». Тот смог получить водительское удостоверение и стал полноправным автомобилистом.
При этом пожилой медик достоверно знал о заболевании у просителя, но деньги затмили все доводы разума. У нас в стране и так хватает вполне здоровых «безумцев за рулем», и для полного «счастья» не хватало только невменяемых «гонщиков».
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и работают по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.
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