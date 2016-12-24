Жительница Саранска перечислила мошенникам 4 миллиона рублей от продажи квартиры

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 53-летней местной жительницы. Женщина попалась на избитую уловку телефонных аферистов и «принесла в жертву» все деньги от проданной квартиры. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как рассказала полицейским потерпевшая, в начале февраля она положила на счет в банке 4 миллиона рублей, полученных с продажи квартиры. Спустя несколько дней ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции и сообщил о том, что мошенники пытаются похитить с ее лицевого счета все сбережения. Неизвестный посоветовал следовать инструкциям специалиста банка, который связался с заявительницей через несколько минут.

В последовавшем телефонном разговоре «сотрудник» финансовой организации обратился к жительнице Саранска по имени и отчеству. При этом он полностью владел информацией о том, когда, в какой именно банк и какую сумму женщина внесла на счет.

Злоумышленник посоветовал собеседнице перечислить денежные средства на так называемые страховые банковские счета, что и сделала потерпевшая. В период с 10 по 12 февраля она перевела 4 миллиона рублей на несколько счетов, продиктованных неизвестным, а затем попросила у незнакомца документы, подтверждающие поступление платежей. После этого «банкир» тут же прервал разговор и перестал отвечать на звонки.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Полицейские сейчас устанавливают лица, причастные к совершению преступления.