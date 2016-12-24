Жительница Саранска перечислила мошенникам 4 миллиона рублей от продажи квартиры

Явка с повинной
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
В Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 53-летней местной жительницы. Женщина попалась на избитую уловку телефонных аферистов и «принесла в жертву» все деньги от проданной квартиры. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как рассказала полицейским потерпевшая, в начале февраля она положила на счет в банке 4 миллиона рублей, полученных с продажи квартиры. Спустя несколько дней ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции и сообщил о том, что мошенники пытаются похитить с ее лицевого счета все сбережения. Неизвестный посоветовал следовать инструкциям специалиста банка, который связался с заявительницей через несколько минут.
В последовавшем телефонном разговоре «сотрудник» финансовой организации обратился к жительнице Саранска по имени и отчеству. При этом он полностью владел информацией о том, когда, в какой именно банк и какую сумму женщина внесла на счет.
Злоумышленник посоветовал собеседнице перечислить денежные средства на так называемые страховые банковские счета, что и сделала потерпевшая. В период с 10 по 12 февраля она перевела 4 миллиона рублей на несколько счетов, продиктованных неизвестным, а затем попросила у незнакомца документы, подтверждающие поступление платежей. После этого «банкир» тут же прервал разговор и перестал отвечать на звонки.
Женщина немедленно обратилась в полицию. Полицейские сейчас устанавливают лица, причастные к совершению преступления.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега