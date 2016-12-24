Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега

Глава Саранска Игорь Асабин с руководителем муниципального предприятия «ЖРСУ Октябрьского района» Михаилом Струёнковым, и.о. Главы Администрации Ленинского района Владимиром Пряхиным проверил состояние городских территорий в центральной части столицы Мордовии. Участки были выбраны неслучайно: на качество уборки тротуаров от снега по улицам Титова, С. Разина и переулка Дачного за последнее время поступило немало жалоб от жителей.

В ходе осмотра городских территорий Игорь Асабин раскритиковал качество уборки, поручил муниципальному предприятию срочно принять меры по расчистке тротуаров, парковочных карманов на улице С. Разина. Он также указал на необходимость оперативного вывоза снежных валов, которые формируются во время расчистки дорог.

Оправдания руководителя муниципального предприятия мэр Саранска не принял, отметив, что организовывать работу по расчистке городских территорий нужно эффективнее. «У вас должен быть план уборки. Если бы на этих участках расчищали снег регулярно, не было бы жалоб со стороны жителей. Это ваша зона ответственности. Исправляйтесь!» - распорядился Игорь Асабин.

Глава города был возмущен состоянием тротуара в районе дома №17 по улице С. Разина. - «Я был на этом участке в начале месяца и давал поручение, чтобы его расчистили. Здесь рядом детская поликлиника. Как людям с детскими колясками тут передвигаться?! Примите срочно меры!» .

В завершение рабочего совещания мэр Саранска подчеркнул, что период адаптации для всех руководителей прошел. «Если раньше такие выездные совещания мы с вами не афишировали, то теперь они будут проводиться регулярно, и горожане «героев», ответственных за уборку конкретного участка, будут знать в лицо», - резюмировал Глава города.