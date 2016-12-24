В Саранске майор полиции задержан за взятку – он получил IPhone 13 Pro

Ленинский суд Саранска отправил в СИЗО старшего оперуполномоченного по особо важным делам антинаркотического Управления МВД по РМ. 33-летний майор полиции Олег Шишов был задержан оперативниками регионального УФСБ при получении взятки от своих «подопечных» - двух наркопотребителей. По данным следствия, он «вытряс» с любителей «кайфа» IPhone 13 Pro.

Дорогостоящий презент полицейский обеспечил себе в ходе встречи со своими «клиентами» на одной из саранских улиц. Он потребовал от двух известных ему наркопотребителей выразить «признательность» за непривлечение их к ответственности по уголовной статье. Те согласились и предложили в качестве благодарности приобрести майору мобильный телефон IPhone 13 Pro. Полицейский счел такой «презент» вполне соответствующим его ожиданиям.

После встречи жертвы вымогательства пораскинули мозгами и обратились за помощью в соответствующие силовые структуры. Дальше они действовали в рамках оперативной комбинации. Мужчины приобрели в магазине IPhone 13 Pro за 85 000 рублей и положили «подарок» в салон автомобиля, на который указал опер по особо важным делам. Эта машина принадлежала знакомому майора.

Поздно ночью 12 февраля 2022 года Шишов забрал из салона авто новенький «яблочный гаджет», после чего был задержан сотрудниками УФСБ по РМ, действовавшим в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Допрошенный в качестве подозреваемого майор свою причастность к преступлению не отрицал. В суде следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Олег Шишов и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства. В итоге, суд отправил полицейского под стражу по 12 апреля 2022 года включительно.