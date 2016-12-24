Артём Здунов принял участие в обсуждении вопросов догазификации регионов

Глава Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС принял участие в расширенном заседании Федерального штаба по газификации под председательством заместителя Председателя Правительства России Александра Новака. Рассматривались вопросы догазификации отдельных регионов страны, а также меры по ускорению подключения домовладений к природному газу. В мероприятии приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, представители Минэнерго России, структур ООО «Газпром межрегионгаз», главы ряда регионов России.



Участники заседания проанализировали актуальные данные по исполнению на федеральном и региональном уровнях поручения Президента России Владимира Путина по завершению догазификации регионов страны до конца 2022 года.



Александр Новак сообщил о том, что при активном участии Общероссийского народного фронта, региональных отделений партии «Единая Россия», изначально выступившей с инициативой проведения догазификации, идет активная работа с жителями регионов по поступившим заявлениям на догазификацию.



С населения была снята обязанность оплачивать строительство инфраструктуры внутри поселков и до границы участка домовладения – эта обязанность теперь ложится на единого оператора газоснабжения и региональных операторов, добавил вице-премьер. «К настоящему моменту подано около 650 тысяч заявок, заключено порядка 225 тысяч договоров, но этого пока мало», – отметил Александр Новак.



В Мордовии региональный штаб по газификации создан Указом Главы республики в июле прошлого года. Уровень газификации региона один из самых высоких в стране – 93,6 %, догазификация позволит увеличить эту цифру до 94,1%.



На сегодняшний день жители Мордовии подали 3296 заявок на догазификацию, прием которых организован в 8 филиалах газораспределительной организации, в 23 офисах МФЦ, расположенных во всех муниципальных районах республики, а также осуществляется через портал единого оператора газификации, единый портал госуслуг и официальный сайт ГРО.



На сегодняшний день с жителями Мордовии заключено 1850 договоров на догазификацию, до границ участков исполнены заявки по 773 и выполнено подключений по 576 домовладениям.



Сводный и пообъектный планы-графики догазификации, утвержденные Главой Республики Мордовия, опубликованы на официальном портале органов исполнительной власти РМ. В графики включено 407 населенных пунктов, в которых расположено 2555 негазифицированных домовладений.



Также планируется, что уже по итогам первого полугодия граждане смогут реализовать весь спектр услуг по догазификации через портал госуслуг – не только подать заявку, но и заключить договор, получить техусловия и комплексную услугу по подключению, это существенно упростит процесс.