В республике планируют создать ситуационно-аналитический центр Главы Мордовии

В Саранске прошло расширенное заседание коллегии Министерства цифрового развития Мордовии, в котором приняли участие специалисты, ответственные за цифровую трансформацию в органах государственной власти и местного самоуправления, руководители ИТ-организаций и операторов связи. Участников от имени Главы Мордовии Артёма Здунова приветствовал Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров.

«Цифровая трансформация определена Президентом страны В.В. Путиным одной из пяти национальных целей развития России. До 2030 года мы должны обеспечить высокий уровень цифровизации в госуправлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве и работе общественного транспорта, что позволит повысить качество и эффективность оказания госуслуг», – отметил премьер-министр регионального кабмина.

Реализация этой задачи связана, в первую очередь, с переводом госуслуг «в цифру». Министр цифрового развития Мордовии Игорь Вольфсон отметил, что из-за пандемии резко повысился спрос граждан и бизнеса на получение государственных услуг в электронном виде. Сегодня подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг имеет 71% взрослого населения республики. Самые популярные сервисы: получение QR-кодов, участие в переписи населения, возможность направления сообщений в органы власти, а также получение социально значимых электронных услуг.

Заместитель директора Департамента координации программ и проектов Минцифры России Юрий Зарубин, который принял участие в заседание в режиме видеоконференцсвязи, отметил, что стратегия Мордовии в области цифровой трансформации до 2024 года, принятая в прошлом году, является качественным планом для достижения «цифровой зрелости» и ориентиром для других регионов страны.

Владимир Сидоров обозначил ряд вопросов в сфере цифрового развития. Это проблема дефицита специалистов, обладающих современными цифровыми компетенциями. «Необходимо создавать для молодых перспективных специалистов достойные условия, чтобы они оставались жить и работать в Мордовии», – подчеркнул Председатель Правительства.

Важно обеспечить совершенствование информационной инфраструктуры, обратив внимание на степень проникновения широкополосного доступа в интернет в домохозяйствах не только крупных городов, но и малых населенных пунктов.

Еще один вопрос – развитие беспроводного доступа в интернет: на территории республики остаются «белые пятна» с недостаточным покрытием или полным отсутствием мобильной связи и доступа в интернет.

Владимир Сидоров поручил первому вице-премьеру Правительства Игорю Фрейдину провести серию совещаний, где будут детально проработаны обозначенные вопросы.

Среди перспективных задач на ближайшие годы можно выделить проект по созданию ситуационно-аналитического центра Главы Мордовии, который станет основным инструментом принятия управленческих решений на основе данных о социально-экономическом состоянии региона.

Также прорабатывается возможность формирования в Рузаевке экопарка в сфере высоких технологий. В рамках государственно-частного партнерства на базе бывшего профилактория планируется оборудовать рабочие места для компаний, занимающихся разработкой и тестированием программного обеспечения. В шаговой доступности для специалистов будет построено жилье и зона отдыха.