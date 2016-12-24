Студенческие отряды Мордовии обучат молодежь республики рабочим профессиям

«Пусть здесь будет много творчества!»
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С марта в Мордовии начнется обучение по программам рабочих профессий участников студенческих отрядов республики. Для ребят это учебный процесс будет бесплатным - образовательные организации региона получат гранты на обучение по рабочим специальностям в форме субсидии из федерального бюджета на общую сумму более 15 миллионов рублей.
Благодаря такому финансированию у молодых людей появится возможность обучиться и получить квалификацию по профессиям вожатый, тракторист-машинист, водитель, арматурщик, бетонщик, каменщик, штукатурщик, официант, горничная, укладчик, оператор линии в производстве пищевой продукции, повар и кухонный рабочий.
Более 1500 человек бесплатно смогут обучиться рабочим профессиям на базе профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования. Это не только бойцы университетов и колледжей Саранска, но и участники движения из Торбеевского района. По итогам квалификационного экзамена студенты, получат свидетельство о прохождении профессионального обучения и благодаря полученной квалификации, смогут претендовать на достойную заработную плату и карьерный рост.
«Российские студенческие отряды – это площадка для реализации профессиональных и творческих интересов современной молодежи.Сегодня для участников движения в Мордовии открылась еще одна возможность – бесплатно получить новую профессию. Уверен, что это повысит уровень профессиональных навыков ребят, увеличит спектр работ, на которые работодатель сможет охотнее брать студентов, а также повлияет на увеличение заработных плат исходя из более высокого уровня квалификации.
Для организации в целом, и для каждого бойца, в частности, это большой шаг вперед. Надеюсь, что обучение пройдет для ребят с пользой, а трудовой семестр станет еще продуктивнее.
Желаю ребятам из Мордовии действовать смело, пробовать новое, развиваться, ошибаться, учиться и идти вперед. Верю, что все обязательно получится!»
Так прокомментировал это начинание депутат Государственной Думы, председатель Правления Российских студенческих отрядов России Михаил Киселёв.
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