Студенческие отряды Мордовии обучат молодежь республики рабочим профессиям

С марта в Мордовии начнется обучение по программам рабочих профессий участников студенческих отрядов республики. Для ребят это учебный процесс будет бесплатным - образовательные организации региона получат гранты на обучение по рабочим специальностям в форме субсидии из федерального бюджета на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Благодаря такому финансированию у молодых людей появится возможность обучиться и получить квалификацию по профессиям вожатый, тракторист-машинист, водитель, арматурщик, бетонщик, каменщик, штукатурщик, официант, горничная, укладчик, оператор линии в производстве пищевой продукции, повар и кухонный рабочий.

Более 1500 человек бесплатно смогут обучиться рабочим профессиям на базе профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования. Это не только бойцы университетов и колледжей Саранска, но и участники движения из Торбеевского района. По итогам квалификационного экзамена студенты, получат свидетельство о прохождении профессионального обучения и благодаря полученной квалификации, смогут претендовать на достойную заработную плату и карьерный рост.

«Российские студенческие отряды – это площадка для реализации профессиональных и творческих интересов современной молодежи.Сегодня для участников движения в Мордовии открылась еще одна возможность – бесплатно получить новую профессию. Уверен, что это повысит уровень профессиональных навыков ребят, увеличит спектр работ, на которые работодатель сможет охотнее брать студентов, а также повлияет на увеличение заработных плат исходя из более высокого уровня квалификации.

Для организации в целом, и для каждого бойца, в частности, это большой шаг вперед. Надеюсь, что обучение пройдет для ребят с пользой, а трудовой семестр станет еще продуктивнее.

Желаю ребятам из Мордовии действовать смело, пробовать новое, развиваться, ошибаться, учиться и идти вперед. Верю, что все обязательно получится!»

Так прокомментировал это начинание депутат Государственной Думы, председатель Правления Российских студенческих отрядов России Михаил Киселёв.