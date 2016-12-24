«Арена в очень хорошем состоянии!»

Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018

Глава Мордовии Артём Здунов 15 февраля в Доме Республики встретился с членами комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуардом Исаковым и Александром Брыксиным. Во встрече приняли участие сенатор от Мордовии Петр Тултаев и Министр спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов.



Делегация Совета Федерации по поручению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко посещает российские города, которые в 2018 году принимали чемпионат мира по футболу, чтобы оценить эффективность использования объектов спортивной инфраструктуры.



Саранск – это первый пункт в программе сенаторов. Ключевым объектом осмотра стал стадион «Мордовия Арена».



«Мы посмотрели на качество содержания арены – она в очень хорошем состоянии. Видно, что республика подготовила отличных специалистов-агрономов, которые следят за этим, - сказал Эдуард Исаков. – Максимально плотно загружены подтрибунные помещения, созданы условия для развития детско-юношеского спорта».



Одна из проблем, общая для городов-организаторов ЧМ-2018, - это загрузка футбольных стадионов. Как отметили члены комитета Совета Федерации, необходимо активнее включать эти арены в единый календарный план всероссийских соревнований.



«По итогам посещения всех футбольных стадионов вопрос повышения эффективности использования наследия ЧМ-2018 будем обсуждать с Минспорта РФ и Минэкономразвития РФ, чтобы выработать совместные продуктивные решения», - сказал Эдуард Исаков.



Напомним, чемпионат мира по футболу - 2018 прошел на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Калининграде и Екатеринбурге.

В период ЧМ-2018 на «Мордовия Арене» состоялись 4 матча группового этапа, стадион посетили более 160 тысяч человек.