В космос отправился «мордовский» спутник

Репортер

Сегодня утром с космодрома Байконур запущена ракета «Союз». На космическом корабле находится спутник под официальным названием «SWSU -55 N°5 & R-390». Его создали школьники и студенты Мордовии совместно с Юго-Западным госуниверситетом Курска.⠀

Одна из главных задач аппарата – составление карты зашумленности околоземного пространства. Талантливые ребята из Мордовии уже работают над вторым спутником! Он будет называться «Рузаевка 390» – его планируют собрать до конца года.

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