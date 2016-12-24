В космос отправился «мордовский» спутник

В Мордовию пришел «омикрон»
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Сегодня утром с космодрома Байконур запущена ракета «Союз». На космическом корабле находится спутник под официальным названием «SWSU -55 N°5 & R-390». Его создали школьники и студенты Мордовии совместно с Юго-Западным госуниверситетом Курска.⠀
Одна из главных задач аппарата – составление карты зашумленности околоземного пространства. Талантливые ребята из Мордовии уже работают над вторым спутником! Он будет называться «Рузаевка 390» – его планируют собрать до конца года.
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