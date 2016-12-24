В Мордовии отмечают 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

15 февраля – День памяти военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.



За годы афганской войны 2956 жителей Мордовии несли воинскую службу в этой стране, 68 из них погибли. В фондах Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов до сих пор хранятся награды и личные вещи солдат той войны.



С утра в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске прошла панихида, на площади Победы у памятника воинам-интернационалистам и воинам, погибшим в локальных конфликтах, состоялся памятный митинг.



На фестивале «Афганское эхо» от имени Главы Мордовии Артёма Здунова собравшихся в зале ветеранов-афганцев, членов семей погибших военнослужащих приветствовал Заместитель Председателя Правительства Мордовии Александр Герасин.



«Военные специалисты и советники, личный состав воинских частей, участники специальных и миротворческих операций несли и продолжают нести великую миссию – защищают интересы нашей Родины, стоят на страже мира и безопасности на планете. Низкий поклон родителям и вдовам, потерявшим своих сыновей, мужей и верно хранящим светлую память об их доблести. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных, друзей, боевых товарищей и однополчан», - отметил в своем обращении руководитель региона.