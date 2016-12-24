Артём Здунов: «В Сабантуе примут участие гости из 50 регионов России»

15 февраля в Доме Республики состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Мордовия XII Всероссийского сельского Сабантуя. Его провели Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Международного союза «Всемирный конгресс татар» Василь Шайхразиев.



Напомним, что Всероссийский праздник плуга-2022 пройдет 1-2 июля на двух площадках Республики Мордовия. 1 июля в селе Лямбирь состоится большой концерт творческих коллективов Мордовии и Татарстана. Основные мероприятия Сабантуя пройдут 2 июля в районе села Аксеново Лямбирского района, на участке площадью более 80 гектаров.



Глава Мордовии поблагодарил делегацию Татарстана во главе с Василем Шайхразиевым за очное присутствие на заседании оргкомитета и подчеркнул высокую значимость предстоящего праздника для всей страны.



«В Сабантуе примут участие гости из 50 регионов России, поэтому мы должны детально отработать все организационные моменты, включая вопросы безопасности, подготовки транспорта, гостиничной, коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры. И самое главное – это наполненность мероприятия, его содержание», - сказал Артём Здунов.



В течение всего дня на празднике плуга на нескольких сценах будут идти выступления творческих коллективов, развернется масштабная и красочная выставка достижений сельхозпроизводителей, народных промыслов, дегустация национальных блюд.

Большое внимание будет уделено спортивным состязаниям. Самое зрелищное мероприятие – борьба корэш, соревнования пройдут в шести весовых категориях, в том числе и среди детей. Известные спортсмены организуют мастер-классы по борьбе на поясах. Также участники праздника смогут попробовать свои силы в перетягивании каната, армрестлинге, гиревом спорте.



Еще одно яркое мероприятие Сабантуя – конные скачки, в которых планируется участие наездников из Мордовии, Пензы, Нижегородской области и Татарстана.



Сопредседатель оргкомитета Василь Шайхразиев подчеркнул: «Каждый федеральный Сабантуй проводится при поддержке органов власти Республики Татарстан, мы всегда работаем как одна команда. Уверен, что все вместе мы сможем провести праздник на высоком уровне».



После Мордовии эстафету проведения Всероссийского праздника плуга примет Астраханская область – в 2023 году федеральный Сабантуй пройдет там.



Напомним, что в этом году праздник состоится в рамках масштабных мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.