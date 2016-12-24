В Мордовии с коронавирусом за сутки госпитализирован 251 человек

Оперативный штаб
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
По данным регионального оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в Мордовии стабилизировалась, правда, на довольно высоких значениях. Со своего пика в 696 случаев три дня назад сейчас она опустилась до 621 нового диагноза, поставленного за минувшие сутки.
Информация на 15 февраля свидетельствует, что в республике с выздоровлением были выписаны 510 человек, госпитализирован 251 человек.
В федеральной статистике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончались две женщины и мужчина, причем пожилой жительнице Мордовии было больше 80 лет.
В Саранске на базе бывшей детской больницы заработал новый ковидный госпиталь на 120 мест. Здесь принимают на излечение и взрослых, и детей.
В целом же, в медицинских стационарах республики сейчас находятся 1336 пациентов с коронавирусом. 4638 человек сидят под наблюдением врачей дома.
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