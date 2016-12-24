В Саранске мужчина ломился к бывшей сожительнице сквозь закрытую дверь

Репортер

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РМ, сотрудниками вневедомственной охраны в Саранске задержан гражданин 1988 года рождения по подозрению в повреждении входной двери квартиры местной жительницы.

Накануне, около десяти часов вечера, в органы внутренних дел поступила информация о «пробивном инциденте» в одном из саранских домов. В рамках межведомственного взаимодействия экипаж вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно выехал по указанному адресу для проверки поступившей информации.

К прибывшим росгвардейцам обратилась потерпевшая. Она пояснила, что в результате безуспешных попыток бывшего сожителя попасть к ней в квартиру, была повреждена входная дверь. После чего «милый друг в отставке» скрылся в неизвестном направлении.

Уточнив приметы настойчивого товарища сотрудники правопорядка приступили к поиску злоумышленника. Благодаря оперативным действиям, росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину. Для дальнейшего разбирательства местный житель был передан сотрудникам полиции.

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