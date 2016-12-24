Жительница Саранска сделала себе «финансовое харакири»

Как сообщает МВД по РМ, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 24-летняя жительница Саранска. Девушка рассказала, что на сайте одного из интернет-магазинов она нашла публикацию о продаже сувенирного самурайского меча. Барышня связалась в мессенджере с продавцом и обговорила время и место доставки товара, после чего перечислила полную предоплату - 15,5 тысяч рублей.

Прошло время, но посылка не пришла в оговоренные сроки. Покупательница обратилась к представителю интернет-магазина, который извинился за задержку и сообщил, что товар находится на таможне - в ближайшие дни его доставят заказчице.

Минул еще месяц, а жительница Мордовии все также ходила без самурайского меча. Девушка попыталась вновь связаться с продавцом, однако тот уже не отвечал ни на какие звонки и не реагировал на сообщения.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска сейчас проводится проверка, устанавливается персона злоумышленника.