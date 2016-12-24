«Тургеневский дуб» из России борется за победу в международном конкурсе

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С 1 по 28 февраля 2022 года россияне могут поддержать «Тургеневский дуб», который представляет нашу страну в престижном международном конкурсе «Европейское дерево года – 2022».
Несмотря на гибель дерева во время урагана, обрушившегося на Спасское-Лутовиново – «родовое гнездо» великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, по решению организаторов Конкурса «Тургеневский дуб» остаётся номинантом от России.
Голосование проходит на официальном сайте конкурса https://www.treeoftheyear.org/.
На сегодняшний день «Тургеневский дуб» занимает второе место, отставая от претендента из Польши. Совместными усилиями мы сможем догнать и опередить по рейтингу польский «Дуб Дунин».
По правилам организаторов, необходимо проголосовать за двух участников и подтвердить свой выбор по электронной почте.
«Тургеневский дуб» – свидетель ярких исторических событий и жизни знаменитых личностей, который по-прежнему остается олицетворением силы, красоты и долголетия, связующим звеном между ушедшими и будущими поколениями, символом любви к Родине.
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