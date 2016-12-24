Суд в Мордовии рассмотрит дело ромодановского «потрошителя»

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В Ромодановском районе перед судом предстанет обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений 25-летний парень. Он устроил в декабре прошлого года «застольную резню» в квартире знакомого, жертвами которой стали двое мужчин.
1 декабря в дежурную часть полиции в поселке Ромоданово поступило сообщение об обнаружении в квартире бездыханного тела 32-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Еще один мужчина из этой же квартиры был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Оперативники быстро вычислили причастного к этой расправе. Им оказался ранее судимый за совершение грабежа 25-летний житель поселка Константиновка. Само собой, по месту жительства он не появлялся. Но полицейские по горячим следам установили его местонахождение - парень был задержан в жилище своего знакомого, где пытался «схорониться» на время розыска.
Как установили следователи, уголовный «мастер клинка» выпивал в компании нескольких человек. Как нередко случается во время застолья, по какому-то поводу вспыхнула ссора, и тогда парень схватился за нож. Он нанес удары двум мужчинам, 32-х и 36-и лет, и сразу же покинул квартиру.
Сейчас виновник расправы будет отвечать в суде по двум статьям УК РФ - «Убийство» и «Покушение на убийство». С учетом рецидива и тяжести преступления ему светит совсем не маленький срок заключения.
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