Суд в Мордовии рассмотрит дело ромодановского «потрошителя»

В Ромодановском районе перед судом предстанет обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений 25-летний парень. Он устроил в декабре прошлого года «застольную резню» в квартире знакомого, жертвами которой стали двое мужчин.

1 декабря в дежурную часть полиции в поселке Ромоданово поступило сообщение об обнаружении в квартире бездыханного тела 32-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Еще один мужчина из этой же квартиры был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Оперативники быстро вычислили причастного к этой расправе. Им оказался ранее судимый за совершение грабежа 25-летний житель поселка Константиновка. Само собой, по месту жительства он не появлялся. Но полицейские по горячим следам установили его местонахождение - парень был задержан в жилище своего знакомого, где пытался «схорониться» на время розыска.

Как установили следователи, уголовный «мастер клинка» выпивал в компании нескольких человек. Как нередко случается во время застолья, по какому-то поводу вспыхнула ссора, и тогда парень схватился за нож. Он нанес удары двум мужчинам, 32-х и 36-и лет, и сразу же покинул квартиру.

Сейчас виновник расправы будет отвечать в суде по двум статьям УК РФ - «Убийство» и «Покушение на убийство». С учетом рецидива и тяжести преступления ему светит совсем не маленький срок заключения.