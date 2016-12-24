Школьники Мордовии научатся писать музыку с помощью технологий

В Мордовии пройдет новый «Урок цифры» по теме «Цифровое искусство: музыка и ИТ». Открытые уроки будут проходить в школах республики с 14 февраля по 6 марта 2022 года. Школьники узнают, как с помощью технологий можно узнать больше о музыке и как ее создавать с помощью искусственного интеллекта.

«По мере развития искусственного интеллекта растет и его потенциал в креативных областях, одной из которых является музыкальная индустрия. Искусственный интеллект, сегодня может создавать мелодию, ритм и тембры для самых разных инструментов, а также стили и голоса певцов, которые будут звучать вместе с музыкой. Более того технология на данный момент позволяет осуществлять рекомендации определенных треков под разные ситуации и настроения. С этим механизмом ребята смогут ознакомиться на новом уроке», — отметила Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России.

Урок состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Материалы разработаны компанией «Яндекс». Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Урок доступен на сайте урокцифры.рф.

Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов — задания отличаются по объему и уровню сложности. В начале урока участникам расскажут, что такое звук и какие у него есть важные характеристики. Ученики научатся оцифровывать музыку, узнают, как работают алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах, а еще попробуют с помощью технологий написать музыку самостоятельно.

Предыдущий цикл открытых «Уроков цифры» по теме «Исследование кибератак» для школьников Мордовии завершился в феврале. Сотрудники Минцифры Республики Мордовия и ИТ-организаций республики познакомили ребят с работой специалистов в области информационной безопасности, и рассказали об основах безопасного поведения в интернете.