Впервые в Саранске состоится Стартап-тур Фонда «Сколково»

Явка с повинной
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11 марта на базе Технопарка Мордовии при поддержке правительства республики пройдет Open Innovation Startup Tour 2022 - ежегодное мероприятие Фонда «Сколково».
Это один из самых масштабных проектов в России, направленный на поддержку технологического предпринимательства в регионах и вовлечение их в инновационную экосистему страны и мира. Саранск станет первым регионом, который после длительного перерыва будет принимать мероприятие в очном формате.
Главная цель проекта – поиск перспективных решений, востребованных на рынках hi-tech, и помощь разработчикам в формировании стратегии развития.
Ключевое мероприятие тура – конкурс стартапов. В этом году он пройдет по направлениям:
- информационные технологии;
- биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве;
- индустриальные и энергетические технологии.
Победитель конкурса станет обладателем 300 000 рублей. Финалисты проекта смогут принять участие в международной конференции Startup Village 2022, которая пройдет в Москве 25 – 26 мая. Все участники получат экспертное мнение относительно своих проектов от компетентных специалистов - представителей инновационного бизнеса, предпринимателей, потенциальных потребителей, а также смогут обзавестись полезными связями, найти партнеров и инвесторов.
Участниками стартап-тура могут стать студенты и аспиранты вузов, молодые ученые, специалисты предприятий, служащие – все, у кого есть идеи и намерение превратить их в реальный бизнес. В настоящее время активно идет регистрация участников, причем в Саранск намерены приехать и побороться за главный приз представители других регионов ПФО.
Подать заявку на бесплатное участие можно на сайте: https://startup-tour.ru/city/saransk
Прием заявок открыт до 25 февраля.
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