В этом году на территории республики зафиксировали 6 фактов сбыта поддельных купюр

С начала года на территории Мордовии зарегистрировано 6 фактов сбыта поддельных купюр. Практически каждая фальшивка была обнаружена в банке при пересчете и проверке на подлинность денежной выручки, поступившей из торговых точек и АЗС. Кассиры не могли отличить поддельные деньги от настоящих по нескольким причинам, в основном, от формального отношения к проверке дензнаков на подлинность.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ напомнили продавцам и работникам сферы услуг, как отличить настоящие купюры от фальшивых, распространили памятки и проверили знания алгоритма действий при обнаружении поддельных денег.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков сотрудники полиции рекомендуют соблюдать следующие правила:

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;

- при продаже автомобиля или недвижимости лучше проверить получаемую наличность в банке;

- если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, а немедленно обратитесь в полицию;

- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

- если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.

В случае обнаружения купюры, вызывающей сомнения в подлинности, ни в коем случае не возвращайте ее сбытчику. Под любым предлогом (размена купюры из-за отсутствия сдачи, нахождением товара в другом складе) необходимо сообщить о попытке сбыта фальшивки в полицию по телефону 102. До прибытия сотрудников полиции попытайтесь задержать сбытчика поддержанием разговора либо с помощью охраны.

К бдительности и внимательности при работе с наличными деньгами полицейские Мордовии призывают всех жителей республики. Если к вам в руки попадает купюра, чья подлинность вызывает сомнения, следует немедленно обратиться в полицию, не пытаясь избавиться от нее в магазине.

Если Вы стали жертвой злоумышленников или заметили факт сбыта фальшивых денег, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам или 47-77-71.