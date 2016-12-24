В Саранске полиция ищет барышню с «многоразовой» 5-тысячной купюрой

13 февраля в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение о хищении денежных средств из магазина спортивных товаров и одежды, расположенного в торговом центре «РИО».

По предварительным данным, примененная схема «развода на деньги» не была оригинальной. Неизвестная девушка подошла к кассе в магазине для приобретения антисептика. Покупательница передала кассиру 5000 рублей, а потом передумала делать покупку и попросила вернуть купюру обратно. Через некоторое время девушка вновь попросила продать ей антисептик и убедила сотрудницу магазина, что деньги она ей уже отдала ранее. Кассир передала «фокуснице» товар стоимостью 200 рублей и сдачу 4 800 рублей. Недостача была обнаружена продавщицей в ходе проведенной инвентаризации. К тому моменту, барышни и след простыл.

Сейчас полицейскими устанавливается причастность разыскиваемой к аналогичному обману, совершенному накануне на территории Октябрьского района Саранска.

Приметы: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 165-175 см, волосы длинные темные. Была одета: светло-бежевая куртка, шапка с помпоном белого цвета, джинсы синего цвета, войлочные сапоги. При себе у девушки была сумка коричневого цвета.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-17, 29-90-38, 29-90-39, 89272740504 или 102