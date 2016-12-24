Изменен порядок уведомления правообладателей объектов недвижимости об установлении ограничений

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует правообладателей объектов недвижимости об изменении порядка направления уведомлений при внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о зонах с особыми условиями использования территорий.

Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает 28 указанных зон (например, водоохранная зона, охранная зона трубопроводов, санитарно-защитная зона и т.д.).

Ранее при внесении в ЕГРН сведений об указанной зоне правообладателю объекта недвижимости направлялось письменное уведомление почтовым отправлением. Федеральным законом от 30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в закон о регистрации внесены изменения, согласно которым письменные уведомления на бумаге не направляются. Уведомление производится в электронной форме через единый портал или официальный сайт с использованием единой системы идентифиации и аутентификации указанных правообладателей (личный кабинет) или по адресам электронной почты указанных правообладателей, содержащимся в ЕГРН. Важно, чтобы в реестре органа регистрации имелись сведения о контактных адресах электронной почты правообладателей объектов недвижимости.

«Правообладателям необходимо подать в Управление заявление установленной формы через МФЦ, либо в электронном виде через сайт Росреестра», – сообщил начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин.

При обращении в электронном виде необходимо выбрать раздел «Иное» выбирается сервис «Внесение дополнительных сведений», далее внесение сведений в реестр прав, после чего указываются объекты, в которые необходимо внести сведения о вашем адресе электронной почты.