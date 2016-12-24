Мошенники обрекли на нищенскую старость 64-летнего пенсионера из Мордовии

Пенсионерка из-за аферистов едва не лишилась квартиры
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
В Мордовии 64-летний сельский пенсионер после звонка мошенника обрек себя на нищенскую старость. Пожилой человек принял за чистую монету россказни афериста и перечислил злоумышленникам свыше миллиона рублей, которые взял в кредит.
В полиции житель Дубенского района рассказал, что ему позвонил по телефону якобы представитель банка и сообщил неприятное известие – на сельчанина какие-то деятели хотят «повесить» большой кредит. Для пресечения этой махинации собеседник порекомендовал оформить в ближайших банках займы на нужную сумму и переправить все деньги на «безопасные» счета.
Следуя инструкциям «банкира», пенсионер взял кредиты, обналичил деньги и перевел несколькими платежами 1 082 809 рублей на указанные ему абонентские номера. Родственникам мужчина рассказал о случившемся когда все уже было сделано. Они посоветовали ему немедленно обратиться в правоохранительные органы.
По данному факту сотрудниками МВД по РМ сейчас проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства преступления.
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