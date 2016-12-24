Бывшего сотрудника мордовской колонии будут судить за теплицы с наркотой

В Мордовии бывший сотрудник исправительной колонии №12 УФСИН по РМ в скором времени ответит в суде за свою преступную страсть к растительному «воспарению». Он попался на незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Для себя любимого деятель заготовил 10 килограммов конопли.

Нарко-плантатор попал в поле зрения силовиков в октябре 2021 года. Тогда сотрудники полиции совместно с оперативникам собственной безопасности УФСИН по РМ обнаружили у обвиняемого в надворных постройках теплицы по выращиванию конопли и упаковки с сырьем. Общий вес изъятого дурмана составил более 10 килограммов.

Во время допроса мужчина пояснил следователям, что выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотическое средство для личного потребления. В ходе следствия он был уволен из органов уголовно-исполнительной системы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.