В Саранске начался прием предложений по благоустройству общественных территорий в 2023 году

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В столице Мордовии сегодня начинается прием предложений об общественных территориях, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отбор территорий будет проводиться путем проведения рейтингового голосования.
Прием предложений осуществляется в четырех пунктах: здании Администрации Саранска (ул. Советская, 30), в администрациях районов города (ул. Пролетарская, 21, ул. Гожувская, 40, ул. Коваленко, 20а). Здесь участникам необходимо заполнить специальный бюллетень.
В электронном виде предложение можно направить на электронную почту dgha@adm-saransk.ru , с пометкой «Предложение по общественной территории на 2023 год» с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства – для физических лиц, наименования, адреса, ИНН, ОГРН – для юридических лиц.
В письменном виде предложения принимаются по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305, с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства – для физических лиц, наименования, адреса, ИНН, ОГРН – для юридических лиц.
Предложения принимаются по следующим общественным территориям, претендующим на благоустройство. В бюллетене их можно указать не более трех:
Ленинский район:
площадка, прилегающая к кинотеатру по адресу:
г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 17б;
сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской г. Саранска;
театральный сквер на пересечении ул. Советской и Пролетарской;
участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву;
набережная р. Саранки.
Октябрьский район:
сквер по ул. Гожувской;
площадь по ул. Гожувской около ФОК и сквер около Администрации Октябрьского района г.о. Саранск;
сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева;
сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко;
сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны д.18/2, 18/3;
сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2;
березовая роща по ул. Ульянова;
парк Победы в рп. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской;
сквер по ул. Мичурина в рп. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая роща);
сквер по ул. Рабочей в рп. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада;
сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской;
набережная Луховского пруда;
сквер в п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной-Молодежной;
бульвар на территории между 3 и 4 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск;
бульвар на территории 5 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск;
бульвар Эрьзи.
Пролетарский район:
бульвар Цаплина;
бульвар по пр. 60 лет Октября.
Срок приема предложений об общественных территориях, подлежащих благоустройству в 2023 году – до 22 февраля.
После первого этапа будет проведен второй этап – рейтинговое голосование на федеральной платформе обратной связи. Территории-участники для второго тура будут определены по количеству набранных голосов, и утверждены общественной комиссией в Саранске.
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