В Саранске начался прием предложений по благоустройству общественных территорий в 2023 году

В столице Мордовии сегодня начинается прием предложений об общественных территориях, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отбор территорий будет проводиться путем проведения рейтингового голосования.

Прием предложений осуществляется в четырех пунктах: здании Администрации Саранска (ул. Советская, 30), в администрациях районов города (ул. Пролетарская, 21, ул. Гожувская, 40, ул. Коваленко, 20а). Здесь участникам необходимо заполнить специальный бюллетень.

В электронном виде предложение можно направить на электронную почту dgha@adm-saransk.ru , с пометкой «Предложение по общественной территории на 2023 год» с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства – для физических лиц, наименования, адреса, ИНН, ОГРН – для юридических лиц.

В письменном виде предложения принимаются по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305, с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства – для физических лиц, наименования, адреса, ИНН, ОГРН – для юридических лиц.

Предложения принимаются по следующим общественным территориям, претендующим на благоустройство. В бюллетене их можно указать не более трех:

Ленинский район:

площадка, прилегающая к кинотеатру по адресу:

г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 17б;

сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской г. Саранска;

театральный сквер на пересечении ул. Советской и Пролетарской;

участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву;

набережная р. Саранки.

Октябрьский район:

сквер по ул. Гожувской;

площадь по ул. Гожувской около ФОК и сквер около Администрации Октябрьского района г.о. Саранск;

сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева;

сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко;

сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны д.18/2, 18/3;

сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2;

березовая роща по ул. Ульянова;

парк Победы в рп. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской;

сквер по ул. Мичурина в рп. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая роща);

сквер по ул. Рабочей в рп. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада;

сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской;

набережная Луховского пруда;

сквер в п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной-Молодежной;

бульвар на территории между 3 и 4 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск;

бульвар на территории 5 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск;

бульвар Эрьзи.

Пролетарский район:

бульвар Цаплина;

бульвар по пр. 60 лет Октября.

Срок приема предложений об общественных территориях, подлежащих благоустройству в 2023 году – до 22 февраля.

После первого этапа будет проведен второй этап – рейтинговое голосование на федеральной платформе обратной связи. Территории-участники для второго тура будут определены по количеству набранных голосов, и утверждены общественной комиссией в Саранске.