В Мордовии выросли объемы строительных и дорожных работ

11 февраля в Саранске состоялось совместное заседание расширенных коллегий Министерства строительства и архитектуры, Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики и выездного заседания рабочей группы комитета «Опоры России» по комплексному развитию территорий.



В его работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, председатель комитета «Опоры России» по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, члены республиканского кабинета министров. Обсуждались итоги работы строительной отрасли и дорожно-транспортного хозяйства региона в минувшем году и задачи на предстоящий период.



Глава Мордовии поблагодарил всех участников заседания за возможность совместной работы по широкому спектру направлений, включая вопросы градостроительной деятельности, комплексного развития территорий, социальной и производственной инфраструктуры, ценообразования, модернизации дорожной сети, государственного надзора.



Все они оказывают непосредственное влияние на качество жизни людей. Поэтому от государственного управления в сфере строительства и транспорта зависит эффективное решение многих экономических и социальных задач.



В 2021 году строительная отрасль республики показала неплохие результаты. Было построено 340 тысяч кв. метров жилья, что составляет 105 процентов к уровню 2020 года.



«Благодаря поддержке Президента, Правительства и Минстроя России Мордовия дополнительно получила на стройку почти 2 млрд. рублей», - подчеркнул Артём Здунов.



В результате введены в эксплуатацию хирургический корпус детской республиканской больницы, поликлиника онкологического диспансера, целый ряд объектов образования, культуры и спорта в районах республики, а также объект незавершенного строительства - универсальный зал «Саранск Арена».



Поставленная Артёмом Здуновым задача по уменьшению объёмов незавершенного строительства будет активно решаться и дальше - в этом году возобновятся работы на Саранской коррекционной школе-интернате. Также прорабатывается вопрос по привлечению субсидий на завершение строительства крытого ледового катка в г. Ковылкино.



«Надо здесь наводить порядок! Пока недострой в Мордовии очень высокий!» - сказал Глава Мордовии.



Республика приняла на себя обязательства по досрочному выполнению мероприятий регионального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда - переселение граждан будет завершено в 2023 году.



Как отметил Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин, на эти цели предусмотрено финансовое обеспечение в общем объеме более 2 млрд. рублей. До конца года будет переселено 24 тысячи кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживают 1250 человек. В 2023 году будет переселено 1680 тысяч жителей республики.



Большая работа проведена в дорожной отрасли. Как отметил руководитель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин, из дорожного фонда республики в 2021 году было выделено 8 млрд. рублей (в 2020 - 5 млрд.). Выросли и бюджетные ассигнования из федерального бюджета- на 338 млн. В общей сложности в минувшем году в Мордовии построено и отремонтировано 324 километра дорог - это на 133 километра больше, чем годом ранее.



Дополнительные федеральные средства - 500 млн. рублей - привлечены на ремонт местных дорог - это более 50 километров. В 2022 и 2023 годах на эти цели направят еще 1 млрд. рублей, что позволит отремонтировать 95 километров дорог местного значения.



Мордовии удалось добиться поддержки Президента России по разработке документации на строительство автодороги «Старый Город – Вещерка» в Темниковском районе с заходом на территорию Нижегородской области. Ещё один важный проект на перспективу - расширению автодороги на участке Арзамас-Саранск и далее - до Рузаевки.



На заседании обсудили и проблемы отрасли, в том числе дефицит кадров, несвоевременное заключение контрактов на проведение дорожных работ, из-за чего снижается их качество. Глава республики потребовал не допускать подобных случаев, для этого работу по контрактации объектов нужно начинать заранее.



«Строительный сезон у нас и так короткий, поэтому опаздывать к его началу нельзя ни в коем случае», - предупредил Артём Здунов.



Также за заседании рассмотрели предложения по проектам комплексного развития территорий. В частности, представители комитета «Опоры России» презентовали уникальный для страны проект квартала малоэтажной застройки «Ботаника», где используются решения загородного домостроения, интегрированные в городскую среду. Как отметили эксперты отрасли, подобный проект можно было бы реализовать в районе Ботанического сада в Саранске.