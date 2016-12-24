Уровень коллективного иммунитета - 66,8%

11 февраля Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил Владимир Сидоров, ситуация с заболеваемостью в республике остается напряженной: в течение последней недели ежедневно фиксировалось более 500 новых случаев заражения, сегодня за сутки выявлено уже более 600 случаев. На лечении в «ковидных» госпиталях находятся около 1000 пациентов. В больницах дополнительно развернуто 510 коек.

Республиканская система здравоохранения продолжает работать в непростых условиях, сохраняется беспрецедентная нагрузка на амбулаторное звено.

Для бесперебойной работы поликлиник в Мордовии действуют колл-центры, организована доставка лекарств, поликлиники укрепляются кадрами.

«Нужно и дальше держать вопросы организации работы амбулаторного звена на особом контроле, чтобы ни один пациент не остался без медицинской помощи», - подчеркнул Председатель Правительства.

Введенные указом Главы Мордовии Артёма Здунова дополнительные ограничения для детей, не достигших 18 лет, дали положительный результат. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей не увеличивается, а даже незначительно снижается. Сегодня в Мордовии ковидом болеют 873 ребенка, 46 из которых проходят лечение в больницах, 13 - находятся в реанимации.

Важная задача - наращивание темпов вакцинации и ревакцинации граждан. В республике уровень коллективного иммунитета составляет 66,8% от взрослого населения, стоит задача о достижении коллективного иммунитета на уровне не менее 80%.

«Не нужно надеяться, что заболеваемость омикрон-штаммом протекает в легкой степени. Если молодые люди в основном лечатся амбулаторно, представители старшей возрастной группы, которые не вакцинировались, проходят лечение в больницах, в том числе в реанимации», - отметил Министр здравоохранения Олег Маркин.

Владимир Сидоров поручил главам муниципальных районов лично заниматься вопросами вакцинации, в том числе организацией работы мобильных пунктов вакцинации в населенных пунктах.

Отметим, поступившие в республику 480 доз вакцины «Спутник М» полностью реализованы, на следующей неделе ожидаются дополнительные поставки.