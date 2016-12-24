Артём Здунов - о сфере ЖКХ: «Нужно работать системно, а не дыры закрывать»

Мордовия готовится к наступлению «омикрона»
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
Глава Мордовии Артём Здунов 11 февраля в режиме видеосвязи принял участие в расширенной коллегии Министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ. На заседании обсудили итоги работы отрасли в минувшем году и задачи на 2022 год.
Как отметил руководитель республики, наиболее острой проблемой на протяжении последних лет остаётся изношенное состояние инженерной коммунальной инфраструктуры.
«Средний процент изношенности сетей по республике составляет 60%, - сказал Артём Здунов. - Как следствие - большое число аварийных ситуаций, в результате которых и люди испытывают неудобства, и из бюджета приходится выделять значительные средства на проведение восстановительных работ».
Как отметил вице-премьер-Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов, чтобы сократить время устранения аварий и выстроить оперативное взаимодействие между ресурсоснабжающими организациями и муниципальными районами, по поручению Главы Мордовии в республике создан Оперативный штаб по вопросам ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей электросвязи - он действует на постоянной основе.
Благодаря работе оперативного штаба удалось существенно сократить время на устранение аварий. Но их по-прежнему много - в прошлом году было 589.
Выход из этой ситуации, как подчеркнул Глава Мордовии, только один - это существенное наращивание инвестиций в модернизацию ЖКХ, включая средства частных инвесторов и институтов развития.
«Нужен результат по заключению концессионных соглашений, в том числе в сфере водоотведения и теплоснабжения. Здесь министерству нужно работать активнее», - сказал Артём Здунов.
Позитивные изменения в отрасли тоже есть. В частности, благодаря решениям руководства республики удалось обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по модернизации очистных сооружений канализации в рамках программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022- 2026 годы, которые предусматривают обновление и строительство очистных сооружений в Саранске, Старошайговском, Лямбирском и Чамзинском районах.
В этом году будет завершён проект по реконструкции канализационных сетей юго-западной части г. Саранска общей протяженностью 7 километров.
Еще одно важное направление, на которое обратил внимание Глава Мордовии, - это догазификация домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах. В 2021 году подведен газ до 724 домовладений - это 103 % от плана. В этом году планируется обеспечить техническую возможность подключения 1831 домовладения. Работу планируется завершить до 1 ноября. Общий объем инвестиций на социальную догазификацию за счет всех источников финансирования в 2021-2022 годах составит 554 млн рублей.
Министерство обеспечивает участие региона в нацпроектах «Жильё и городская среда» и «Экология», куда входят федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».
В 2021 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в республике было благоустроено 74 дворовые территории и 8 общественных пространств - на эти цели направлено 216 млн. рублей.
В этом году финансирование этого направления увеличено - 260 млн. рублей пойдут на благоустройство 14 дворовых территорий и 9 общественных пространств.
По проекту «Чистая вода» в минувшем году завершены работы по строительству водозабора в Чамзинке. В этом году будет построен водозаборный узел и станция водоочистки в с. Лямбирь, начнётся реконструкция системы водоснабжения в п. Атяшево.
Продолжается работа по созданию инфраструктуры в области обращения с отходами потребления. Здесь республика начала серьёзную работу с федеральными партнерами.
В заседании коллегии в режиме ВКС принял участие заместитель генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Сергей Королев. Он отметил, что многим регионам надо перенимать опыт Мордовии по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
В этом году введут в эксплуатацию линию сортировки в Саранске и мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах. Также региональный оператор - компания «Ремондис» - запустит экспериментальную линию по компостированию отходов, образующихся от содержания зеленых насаждений.
А к 2024 году в республике планируется создать новый межмуниципальный полигон, межмуниципальный сортировочный комплекс, линию по производству альтернативного топлива - это будет комплексный современный объект по обработке отходов, отвечающий требованиям природоохранного законодательства.
Подводя итоги коллегии, Глава Мордовии подчеркнул: «Деятельность республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году я оцениваю как удовлетворительную. Возникавшие острые вопросы удавалось оперативно решать. Но нужно работать системно, а не дыры закрывать. Потенциал для развития у министерства есть».
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