Мордовия подготовит обширную спортивно-развлекательную программу для проведения Всероссийского сельского Сабантуя

11 февраля по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров провел совещание по подготовке и проведению XII Всероссийского сельского Сабантуя.

Отметим, в этом году праздник состоится в рамках масштабных мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Праздник плуга пройдет на двух площадках. 1 июля большой концерт творческих коллективов состоится в селе Лямбирь.

2 июля основные мероприятия Сабантуя пройдут возле села Аксеново Лямбирского района, на участке площадью более 80 гектаров.

На центральной площадке праздника – майдане – пройдет торжественная церемония открытия, здесь же в течение дня будут выступать творческие коллективы из нашей республики и других регионов.

На территории этно-деревни каждый муниципалитет Мордовии представит свою самобытную культуру с мастер-классами, концертными номерами и дегустацией национальных блюд.

Для маленьких гостей праздника будут работать контактный зоопарк, аттракционы и батуты. На фестивальной площадке для гостей пройдут фестиваль резчиков «Поющее дерево», детский конкурс «Голос Сабантуя».

Большое внимание на празднике плуга будет уделено спортивным состязаниям. Самое зрелищное мероприятие – борьба корэш, соревнования пройдут в шести весовых категориях, в том числе и среди детей. Победитель соревнований получит главный приз – автомобиль. Известные спортсмены организуют мастер-классы по борьбе на поясах. Также участники праздника смогут попробовать свои силы в перетягивании каната, армрестлинге, гиревом спорте.

Еще одно яркое мероприятие Сабантуя – конные скачки, в которых планируется участие наездников из Мордовии, Пензы, Нижегородской области и Татарстана.

Будет работать выставка продукции местных сельхозпроизводителей. Владимир Сидоров, который является сопредседателем организационного комитета мероприятия, поручил также организовать экспозицию промышленных предприятий нашей республики.

Принять участие в Сабантуе планируют гости из более 50 регионов нашей страны. Число участников мероприятия будет определено с учетом эпидемиологической обстановки.

На совещании детально обсудили вопросы безопасности, благоустройства, транспортной инфраструктуры и маршрутизации.

«Для организации всероссийского праздника нам предстоит выполнить большой объем работы. Мы должны провести Сабантуй на достойном уровне», – подчеркнул премьер-министр регионального кабмина.