В Мордовии заболеваемость «короной» устремилась в небеса

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, в республике поставили 649 новых вирусных диагнозов. Новый максимум за всю историю распространения коронавируса в Мордовии. Также за сутки были госпитализированы 93 человека.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончались три женщины и один мужчина 1947-1972 годов рождения. Таким образом, за время пандемии от коронавируса как основной причины на территории Мордовии умерли 1197 человек.

Надежду дает число ежедневно отправляемых на выписку пациентов – за прошедшие сутки 223 человека были исключены из вирусной статистики в связи с выздоровлением.

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