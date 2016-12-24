«Биржевая акула» из Ромодановского района «подарила» мутному брокеру 21 тысячу долларов

Репортер

В дежурную часть полицию по Ромодановскому району обратилась 49-летняя местная жительница, которая в погоне за биржевой прибылью нарвалась на мошенников.

Как рассказала потерпевшая, в декабре прошлого года она увидела на видеохостинге рекламу брокерской компании, перешла по указанной ссылке, после чего с ней связался биржевой маклер. Во время разговора незнакомец рассказал об условиях участия в биржевых торгах.

Для покупки акций и криптовалюты женщина оформила в банке кредит, после чего перечислила деньги на свой брокерский счет. При этом денежные средства для участия в торгах требовалось вносить в иностранной валюте.

С помощью инструкций и рекомендаций брокера заявительница за короткое время смогла получить прибыль в сумме 80 тысяч рублей. Убедившись, что спекуляции могут принести ощутимый доход, жительница Мордовии взяла в банках кучу кредитов на сумму около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Обменяв деньги на 21500 долларов США, она внесла кредитные средства на свой брокерский счет.

В феврале новоявленная «биржевая акула» захотела вывести заработанные деньги. Однако брокер ей пояснил, что для этого требуется внести взнос в сумме 350 тысяч рублей. Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

В настоящий момент по данному факту проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по Республике Мордовия напоминает: перед тем как доверить организации свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент. Помните, что инвестирование на фондовых и валютных рынках несет высокие финансовые риски даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.

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