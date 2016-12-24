В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции

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ГК «Промомед» начала поставки нового препарата для лечения коронавирусной инфекции на основе молекулы молнупиравира. Первая партия лекарственного средства Эсперавир®, зарегистрированного в конце прошлой недели, сегодня была отгружена с завода «Биохимик» (входит в состав группы компаний «Промомед») для Департамента здравоохранения Москвы, Министерства здравоохранения Республики Мордовия, а также дистрибьютеров и аптечных сетей.
«Мы считаем критически важным самую передовую в мире терапию коронавируса максимально быстро сделать доступной для наших соотечественников. Первый противоковидный препарат на основе международно-признанной молекулы молнупиравир был зарегистрирован за рубежом в декабре 2021, а уже в феврале отечественное средство, разработанное «Промомед» на основе той же молекулы по оригинальной технологии, поступает в систему здравоохранения. Сегодня наш завод в Саранске работает на полную мощность, чтобы обеспечить запросы всех регионов», - рассказал Максим Смагин, генеральный директор ГК «Промомед».
Препарат выпускается в форме капсул 200 и 400 мг и предназначен для лечения коронавирусной инфекции от легкой до среднетяжёлой формы в амбулаторных условиях.
«Доказательная база молнупиравира включает в себя данные клинических исследований с участием более 3000 пациентов из разных стран мира с разной степенью тяжести течения COVID-19, в том числе пациентов старшей возрастной группы или имеющих коморбидные состояния. Эсперавир прошел все этапы клинической апробации, показал высокую эффективность в отношении снижения риска госпитализации и ухудшения состояния, скорости элиминации вируса, скорости наступления клинического улучшения», - отметила Кира Заславская. Директор по новым продуктам ГК «Промомед».
Экспертный совет, состоявшийся в феврале 2022 и собравший авторитетных ученых и клиницистов, в своей резолюции отметил: «Данные международных и российских исследований, а также накопленный международный опыт применения молнупиравира в лечении новой коронавирусной инфекции позволяют рассматривать его как одно из наиболее потенциальных лекарственных средств для терапии новой коронавирусной инфекции».
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