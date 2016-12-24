В Старошайговском районе отремонтируют детскую школу искусств

Региональный проект «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» предусматривает модернизацию детских школ искусств и переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, а также реконструкцию детских театров.

Так, в 2022 году в рамках проекта в Старошайговском районе планируется капитальный ремонт МБУ ДО «Старошайговская детская школа искусств им. Г. И. Сураева – Королёва».

Школа искусств функционирует с 1961 года. С 1981 г. располагается на втором этаже двухэтажного здания площадью 753,3 м². За 40 лет капитального ремонта не было. В школе обучается 132 человека по предпрофессиональным программам. Здесь преподают хореографическое искусство, народные инструменты, фортепиано, вокал, духовые инструменты, живопись, декоративно-прикладное искусство.

В капитально отремонтированном здании планируется открыть дополнительный учебный класс площадью 64,6 м², и новые отделения по декоративно–прикладному и музыкальному творчеству. Ввод в эксплуатацию по плану – 01.09.2022 года.