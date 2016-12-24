На трассе Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе случилось очередное ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе произошло очередное ДТП. Водитель автомашины «Опель Астра» не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с фургоном «ГАЗ», в результате чего легковушку отбросило на полосу встречного движения. Здесь Опель Астра» по касательной задела еще один фургон, после чего иномарка совершила наезд на 47-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в больницу. Водители трезвые.