На трассе Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе случилось очередное ДТП

Явка с повинной
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
По информации Госавтоинспекции республики, на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе произошло очередное ДТП. Водитель автомашины «Опель Астра» не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с фургоном «ГАЗ», в результате чего легковушку отбросило на полосу встречного движения. Здесь Опель Астра» по касательной задела еще один фургон, после чего иномарка совершила наезд на 47-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в больницу. Водители трезвые.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым