На трассе Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе случилось очередное ДТП

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск в Чамзинском районе произошло очередное ДТП. Водитель автомашины «Опель Астра» не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с фургоном «ГАЗ», в результате чего легковушку отбросило на полосу встречного движения. Здесь Опель Астра»  по касательной задела еще один фургон, после чего иномарка совершила наезд на 47-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги.  В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в больницу. Водители трезвые.

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