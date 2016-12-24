«Мы должны воспитывать патриотов!»

10 февраля Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ, на которой подвели итоги работы отрасли в 2021 году и определили задачи на 2022 год.



Финансовые вливания из бюджетов всех уровней позволили значительно улучшить отраслевую инфраструктуру. Об этом рассказала и.о. Министра образования РМ Елена Солдатова. Двухлетняя перезагрузка системы дополнительного образования позволила охватить сетью кружков 99% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 1 сентября 2021 года запущено два новых федеральных проекта, предполагающих создание театральных кружков и спортивных секций в каждой школе.



Растет заинтересованность школьников в образовательных программах центра «Мира». Наилучшим проектом по отзывам самих участников и их родителей стал «Бинилект» - лаборатория проектных инициатив и предпрофессионального личностного развития. В апреле стартует набор учащихся на смену «Бинилект -2022».



В Мордовии много сделано для развития олимпиадного движения. Республика сотрудничает с федеральным центром «Сириус», и уже в этом учебном году шесть предметов школьного этапа олимпиады прошли на его онлайн-площадке. Педагогическое сообщество предлагает организовать на муниципальном и региональном уровне предметные олимпиады для учащихся 4-8 классов, создать сеть базовых предметных школ, возобновить олимпиады вузов региона, по итогам которых абитуриенты получали бы дополнительные баллы для поступления.



Особой темой обсуждения стала организация школьного питания. Многодетная мама, член штаба родительского и общественного контроля Наталья Васенина рассказала, как проходит родительский контроль в Центре образования «Тавла»-средней школе №17, и обратилась к Артёму Здунову с просьбой организовать обучение родителей. Для качественной работы нужны специальные знания: на что обратить внимание при посещении столовой, как оценить качество пищи. Глава республики идею одобрил и обещал поддержать.



Главное внимание педагогов, как отметил Артём Здунов, должно быть направлено на воспитательную работу с детьми. Региональная система образования добилась положительных результатов по многим направлениям. Прежде всего, это качественная работа с одарёнными детьми. Особую позицию занимает Республиканский лицей, который входит в топ сильнейших школ России. Победы учеников лицея – это достояние республики и всей страны, в основном это победы по естественно-научным направлениям.



«Но результаты должны быть и у других школ, и по другим направлениям, в том числе по гуманитарному, - сказал Глава республики. – Мы должны воспитывать граждан своей страны, патриотов, и через гуманитарные дисциплины мы многое можем дать детям. Например, ответы на вопросы по культуре, по исторической справедливости – у многих старшеклассников этих ответов нет...».



При этом, как отметил руководитель региона, нужно использовать возможности всех институтов, которые окружают ребенка, а не только организаций, работающих в системе образования. Должны быть задействованы модельные библиотеки, сельские дома культуры, «точки роста».



«Неважно, через какой институт мы достучимся до ребенка и дадим ему объективные знания», - подытожил Глава республики. Прозвучало и поручение изучить предложение о создании опорных пунктов, штабов для подготовки к олимпиадам на базе отдельных школ, имеющих для этого наиболее подготовленных учителей по конкретным направлениям.



Артём Здунов также поручил подготовить перечень объектов в системе образования, которые могут быть рекомендованы для посещения в рамках развития школьного туризма – такую программу по аналогии с «Пушкинской картой» подготовило российское Правительство.



Глава республики поднял и вопросы антитеррористической и противопожарной безопасности, контроля качества строительных работ и проведения капитального ремонта школ, обеспечения жильем детей-сирот. А говоря о самом насущном, что волнует сегодня учителей и родителей, Артём Здунов выразил надежду на то, что карантин в школах не будет масштабным, что эпидемиологическая ситуация не потребует перевода на дистанционное обучение всех школ республики.