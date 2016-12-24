«Дайте вздохнуть бизнесу!»

Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти

10 февраля состоялась сессия Саранского горсовета. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Глава городского округа Игорь Асабин и представители республиканского кабинета министров.



На сессии был представлен план мероприятий по реализации Послания Главы Мордовии Госсобранию РМ на 2022 год. Также мэр Саранска отчитался перед руководителем региона и депутатами о результатах деятельности Администрации городского округа за 2021 год.



В своем выступлении Игорь Асабин отметил, что на реализацию государственных и муниципальных программ было направлено 8 млрд 37 млн рублей, в том числе в рамках национальных проектов – 1 млрд 430 млн рублей.



«Благодаря поддержке Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова в августе минувшего года было заключено соглашение о предоставлении бюджету городского округа Саранск кредита из регионального бюджета в размере почти 1 млрд рублей на погашение долговых обязательств, - пояснил Игорь Асабин. - Кредиторская задолженность бюджетных учреждений Саранска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 42,7%. Все это помогло администрации выполнить намеченные обязательства и планы».





Игорь Асабин рассказал о реализации проектов по приоритетным для городского хозяйства направлениям, в том числе в рамках нацпроектов. В 2021 году было благоустроено 58 придомовых территорий, появилась новая зона отдыха – парк на ул. Т. Бибиной, обновлено более 22 км дорог. Дополнительные средства дорожного фонда республики были направлены на ремонт улиц Титова и Коммунистической. В рамках нацпроекта «Жилье» в индивидуальной жилой застройке в рп. Николаевка построено 4,9 км дорог, оборудованы сети наружного освещения.



В конце текущего года предстоит завершить работы на канализационном коллекторе в юго-западной части Саранска. Как только они закончатся на участке по улице Фурманова, там начнутся работы по реконструкции проезжей части.



В 2021 году в Саранске велось строительство трех детских садов на 740 мест. Два из них сданы в эксплуатацию, возведение детского сада на 250 мест на ул. Кирова близится к завершению.



В 2022 году капитальный ремонт будет проводиться в трех общеобразовательных учреждениях: школах № 5 и №39, лицее № 26. Они прошли отбор и стали участниками федеральной программы по капремонту, в настоящее время проводятся все необходимые конкурсные процедуры.



По поручению руководителя региона в Саранске ведется инвентаризация недвижимого имущества. Выявлено 3 813 объектов, не состоящих на кадастровом учёте. Сейчас разрабатывается механизм реализации постановки на учёт уже выявленных объектов недвижимости, а также план по сокращению количества объектов незавершенного строительства.



Глава республики обозначил основные вопросы, над решением которых Администрации Саранска предстоит работать в 2022 году. В первую очередь, необходимо налаживать диалог власти и бизнеса, создавать благоприятный инвестиционный климат в столице региона, продолжать работу по инвентаризации имущества, активно взаимодействовать с федеральными ведомствами, участвовать в программах развития. Артём Здунов отметил, что одной из точек роста для Саранска может стать участие в создании Индустриального парка.



«Основной упор в работе должен быть сделан на рост собственных доходов столицы Мордовии. Саранск имеет все возможности, чтобы самостоятельно развиваться. Должны быть созданы условия для предпринимателей, дайте вздохнуть бизнесу, формируйте благоприятный инвестиционный климат», - подчеркнул Артём Здунов.