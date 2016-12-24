В Саранске оперативники поймали вороватого любителя виски и рома

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, похищавшего в саранских супермаркетах дорогой алкоголь.

Как сообщает МВД по РМ, в конце января с разницей в несколько дней в полицию поступило сообщение о краже спиртного из двух супермаркетов, расположенных по улице Семашко и Миронова. Хищения были выявлены во время проведенной инвентаризации.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что к кражам причастен один и тот же молодой человек. Находясь в торговом зале первого магазина, он похитил с прилавка три бутылки виски, которые спрятал под куртку. Спустя полчаса уже в другом супермаркете он таким же образом «прихватизировал» две бутылки рома. Общая сумма ущерба составила 5955 рублей.

В ходе проводимых мероприятий оперативники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью молодой человек, который освободился из исправительной колонии в 2021 году.

По словам подозреваемого, после совершения краж он выпил похищенные спиртные напитки. Свою вину местный житель признал полностью.