Коронавирус в Мордовии: новый максимум

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Мордовия обновила максимум суточной заболеваемости COVID-19. 10 февраля в республике выявлен 581 случай коронавируса, госпитализировано 139 человек.
В федеральной статистике по региону отмечены 4 новых летальных случая. Скончались две женщины и двое мужчин 1940-1960 годов рождения.
В настоящее время в стационарах Мордовии находятся 1072 пациента, 4283 человека лечатся под наблюдением врачей дома.
По данным на 10 февраля в республике за день выписаны с выздоровлением 220 человек.
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