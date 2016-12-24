Коронавирус в Мордовии: новый максимум

Репортер

Мордовия обновила максимум суточной заболеваемости COVID-19. 10 февраля в республике выявлен 581 случай коронавируса, госпитализировано 139 человек.

В федеральной статистике по региону отмечены 4 новых летальных случая. Скончались две женщины и двое мужчин 1940-1960 годов рождения.

В настоящее время в стационарах Мордовии находятся 1072 пациента, 4283 человека лечатся под наблюдением врачей дома.

По данным на 10 февраля в республике за день выписаны с выздоровлением 220 человек.

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