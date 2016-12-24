В Мордовии пройдет региональный этап фестиваля патриотической песни «Молодые таланты Отечества»

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В Мордовии в феврале-апреле 2022 года пройдет региональный этап Международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества»
Участниками фестиваля могут быть солисты, дуэты, вокальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли (не более 5 человек). Приглашаются учащиеся образовательных учреждений общего и дополнительного образования (детских школ искусств, центров, учреждений культуры, домов творчества и т.д.), учащаяся молодежь, студенты. Возраст участников от 7 до 24 лет.
Участники исполняют песни и музыкальные произведения военно-патриотической направленности:
песни военных лет
песни о России
песни о Родине
патриотические песни
песни о Москве и о городах России
песни о мире и дружбе народов
Песни могут быть, как авторскими, так и кавер-версиями песен известных исполнителей.
Для участия в региональном этапе фестиваля необходимо до 3 апреля 2022 года на электронный адрес dom.nar.tvorch@e-mordovia.ru или otd.klyb.rab2021@mail.ru прислать анкету-заявку и видео творческих номеров.
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