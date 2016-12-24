Артём Здунов обсудил с депутатами вопросы развития Рузаевского района

9 февраля в Рузаевке состоялась сессия районного совета депутатов. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, представители Правительства и Госсобрания республики.



Глава района Александр Юткин выступил перед депутатами с отчетом о работе администрации в 2021 году и планах по реализации Послания Главы Мордовии на 2022 год.



В районе хорошо работает промышленность и сельское хозяйство, эти отрасли в минувшем году активно росли. Как отметил Александр Юткин, одной из наиболее важных задач является привлечение инвестиций в экономику, от этого зависит создание новых рабочих мест, пополнение бюджета, решение многих социальных и инфраструктурных вопросов.



Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в районе составила 41 тысячу рублей. Лидерами по отраслям являются обрабатывающее производство (45, 9 тысячи рублей) и сельское хозяйство (39,5 тысячи рублей).



В 2022 в Рузаевском районе начнется реализация нескольких новых проектов, в их числе - производство влажных и сухих кормов для домашних животных компанией, строительство газомоторных станций, создание Экопарка высоких технологий.



Общее количество инвестиций при реализации проектов развития составит свыше 10 млрд. рублей, будет создано более 700 новых рабочих мест.



Александр Юткин поблагодарил Главу Мордовии за решение важных для района вопросов. Так, в этом году в Рузаевке начнется долгожданное строительство детской поликлиники.



Артём Здунов обсудил с руководством района и депутатами решение проблемных для территории задач. В том числе речь шла о строительстве дорог. Сумма вложений в дорожную сеть Рузаевского района на 2022 год составит 222 млн. рублей. Болевые точки – это капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по ул. Беднодемьяновской в г. Рузаевка и расширение автомобильной дороги Саранск-Рузаевка с установкой освещения. Глава республики подчеркнул, что Правительство Мордовии сейчас занимается этой темой.



Еще один проблемный объект – стадион «Локомотив», требующий реконструкции. Министерство спорта РМ по поручению Главы республики подготовит предложения по решению этого вопроса.