Глава Мордовии посетил Красное Сельцо Рузаевского района

Оперативный штаб
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
Глава Мордовии Артём Здунов 9 февраля в рамках рабочей поездки в Рузаевский район посетил село Красное Сельцо.
Руководитель республики осмотрел новый животноводческий комплекс на 1000 голов дойного стада ООО «Агросоюз - Красное Сельцо». Реализация инвестпроекта началась в 2017 году, за это время построены коровники, современный доильно-молочный блок. Объём вложений составил 507 млн. рублей. Полностью завершить проект, общая стоимость которого - 765 млн. рублей, планируется в следующем году.
Также руководитель республики осмотрел застройку центральной части села, где в этом году планируется обустроить площадь. Средства на эти цели будут направлены благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».
Жители села обратились к Главе Мордовии с просьбой помочь в ремонте сельского клуба. Артём Здунов дал поручение Правительству республики оперативно подготовить предложения по решению этого вопроса.
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