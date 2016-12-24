Глава Мордовии осмотрел новое производство, которое запускается в Рузаевке

Глава Мордовии Артём Здунов 9 февраля в ходе рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел площадку нового производства, которое сейчас запускается на территории муниципалитета. Предприятие «Экспонента» является резидентом «Сколково» и ТОСЭР «Рузаевка» и занимается выпуском химических материалов для различных отраслей - строительства, сельского хозяйства. Основная доля продукции является импортозамещающей, не имеющей аналогов в стране.



Руководителю республики рассказали, что один из планируемых к реализации проектов, - производство муравьиной кислоты, которая в России не выпускается. Это ценное химическое сырье, востребованное в различных областях промышленности. Производство запустят в этом году, оно будет соответствовать регламенту «зелёной химии», то есть будет обеспечена экологическая безопасность.



Глава Мордовии отметил, что данный проект может быть поддержан через республиканский Фонд развития промышленности. «Мы провели докапитализацию Фонда, чтобы помочь нашим предприятиям в реализации важных инвестпроектов», - сказал Артём Здунов.



Как отметил генеральный директор компании «Экспонента» Сергей Арасланкин, согласно инвестиционному плану, если муниципалитет выделит дополнительный земельный участок для расширения производственных площадей, на предприятии до конца 2026 года будет создано более 200 рабочих мест.