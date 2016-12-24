Артём Здунов принял участие в заседании коллегии Госкомимущества

9 февраля Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в заседании коллегии Государственного комитета имущественных и земельных отношений. На совещании подвели итоги работы за прошлый год и определили планы на ближайшую перспективу.



«Сфера имущественных и земельных отношений - одно из самых непростых направлений, поэтому основная задача, которая ставилась перед профильным ведомством в минувшем году, – наводить порядок», - сказал руководитель региона, открывая коллегию.



При этом Глава Мордовии подчеркнул, что в целом многие задачи, которые ставились перед Госкомитетом, выполнены. Но есть и определенные резервы для роста.



Председатель Госкомитета имущественных и земельных отношений РМ Андрей Мищенко в своем докладе рассказал, что основными направлениями деятельности ведомства являются: увеличение доходной части бюджета, наращивание эффективного управления государственным имуществом, участие в развитии инвестиционной привлекательности республики.



Также отмечено, что один из важнейших источников пополнения бюджета – вовлечение объектов недвижимости в налоговый оборот, мобилизация ресурсов. Муниципальным образованиям, государственным органам и предприятиям необходимо внимательно изучить наличие неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. К сожалению, динамика увеличения неиспользуемого имущества сохраняется. Этот показатель увеличился на 9 процентов.



На этих темах заострил внимание и руководитель региона. Так, например, главам муниципальных районов поручено регулярно предоставлять информацию о динамике выявления бесхозяйного имущества и постановке на учёт объектов и земельных участков. Это существенный ресурс для пополнения доходов бюджета.



Во втором квартале текущего года необходимо завершить всю инвентаризацию, и открыто проинформировать бизнес о наличии свободных объектов. Также Артём Здунов напомнил, что муниципалитеты могут возместить затраты на подготовку проектов межевания земельных участков. На эти цели предусмотрены субсидии. «Прошу эту форму поддержки использовать»,- сказал он.



В одном из докладов коллегии прозвучало, что специалисты ведомства следят за эффективностью использования государственного имущества. На такие объекты они проводят до 15 выездов в год. «Считаю, что количество таких выездов нужно увеличить, - подчеркнул руководитель Мордовии. – Особое внимание стоит уделить сохранности объектов, посмотреть, не утрачивают ли они свою стоимость в результате неправильной эксплуатации. Как осуществляется перепланировка помещений. Давно ли используются здания и помещения, предоставляется ли в аренду третьим лицам. Мы должны это четко понимать, ведь любое имущество строилось под конкретные цели».



Артём Здунов также обратил внимание представителей Госкомитета и на формирование, так называемого планового задания. Они должны быть обоснованными.



«В истории Мордовии были времена, когда формировали плановые задания в сумме нескольких десятков миллиардов рублей. Это в том числе и явилось основанием для наращивания долга. Поэтому нужно четко понимать, на основании какого анализа мы ставим перед собой такие планы, они должны быть обоснованы и исполнимы», - заключил Глава Мордовии.



Коллегии Государственного комитета имущественных и земельных отношений будут проходить два раза в год – по итогам шести месяцев. Следующую планируется провести в июле этого года.



Цифры



В реестре государственного имущества РМ числится 317 юридических лиц. Это 10 государственных унитарных предприятий, 37 хозяйственных обществ, 240 государственных учреждений, 30 органов государственной власти.



Также в реестре государственного имущества региона числится 4937 объектов недвижимого имущества.