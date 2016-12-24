«Катастрофической ситуации мы не допустим»

В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии

9 февраля состоялась пресс-конференция с участием представителей исполнительной власти республики. На мероприятии обсудили принимаемые в регионе меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также ответили на вопросы представителей СМИ о ходе вакцинации и возможном переводе школьников на дистанционный формат обучения.

В пресс-конференции приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, Министр здравоохранения РМ Олег Маркин, заместитель Министра спорта и молодежной политики РМ Анастасия Гришнева и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РМ Наталья Фадеева.

На 9 февраля за сутки в республике было выявлено 506 новых случаев коронавирусной инфекции, развернуто 1 310 коек в ковидных госпиталях. В стационаре находятся 1 040 человек, из них 46 детей, 28 беременных женщин, 605 граждан старше 65 лет.

Олег Маркин отметил, что в республике сейчас достаточное количество всех видов вакцин. 464 ребенка в возрасте 12-18 лет уже прошли вакцинацию, она осуществляется исключительно с письменного согласия родителей.

Бытует мнение, что заболевание «омикроном» протекает легче, чем «уханьской» разновидностью или штаммом «дельта». По мнению Министра здравоохранения Мордовии - это заблуждение. Легче болезнь переносят только вакцинированные и ревакцинированные пациенты. У них заболевание протекает в форме ОРВИ.

«Особенностью «омикрона» является то, что заболевают дети разного возраста. Сейчас в регионе 48 детей находятся в ковидных стационарах, и из них 10 человек в отделении реанимации. Подавляющее число детей лечится амбулаторно, и успешно. Нагрузка на амбулаторное звено сейчас очень высокая, особенно на детские поликлиники, но мы справляемся. На амбулаторном лечении сейчас находится более 7 300, из них 853 ребенка с лабораторно подтвержденной инфекцией. Каких-то существенных особенностей в лечении штамма «омикрон» сейчас нет. Единственная защита – это вакцинация и своевременная ревакцинация населения, причем любым видом вакцины», - отметил Министр здравоохранения РМ.

Говоря о переводе на дистанционное обучение всех школьников, Галина Лотванова сообщила, что по «ковиду» и ОРВИ в РМ на «дистанте» сейчас находятся 334 класса, это 7 900 детей. От общего числа обучающихся - это менее 10 процентов. Количество первых классов с заболевшими коронавирусом детьми превышало 15%, поэтому и было принято решение отправить их на досрочные каникулы.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РМ Наталья Фадеева сообщила, что согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, на дистанционное обучение могут быть отправлены только классы, в которых более 20% заболевших детей.

«Если больше 20% детей отсутствует, то класс, группа в детском саду или полностью образовательное учреждение отправляются на дистанционное обучение. Однако тенденция сейчас такова, что общее количество классов, общее количество заболевших детей уменьшается», - отметила она.

Заместитель Министра спорта и молодежной политики РМ Анастасия Гришнева рассказала о том, как работают волонтеры в это непростое время. В данный момент в волонтерских центрах работают 369 активистов. Они трудятся на различных направлениях - привозят лекарства хронически болеющим гражданам, обеспечиваю доставку продуктов питания, 168 волонтеров-медиков привлечены к работе в колл-центрах. Ежедневно штабы отрабатывают до 10 заявок адресной помощи по доставке продуктов и лекарственных средств.

«Если маломобильным гражданам, или гражданам старше 60 лет необходимо получить адресную помощь по доставке продуктов или лекарств, то необходимо обратиться по телефону региональной горячей лини – 47- 05- 16 или федеральной горячей линии региональной помощи #МыВместе 8 800 200 34 11. Если вы хотите стать волонтером, и помочь нуждающимся в помощи в текущих непростых условиях – можно подать заявку на сайте dobro.ru, или обратиться по телефону 47- 05- 16», - отметила Анастасия Гришнева.

Кроме того, Олег Маркин сообщил, что к работе всего республиканского контакт-центра, включая службу «122» и колл-центров поликлиник сейчас привлечено около 500 человек. Работа контакт-центра – круглосуточная. Служба «122» может соединить с оператором каждой поликлиники республики, если по каким-то причинам вы не дозваниваетесь до нее.

«Оперативная группа Оперштаба работает в ежедневном режиме. Мы анализируем ситуацию по каждому лечебному учреждению, по каждому району, по каждой возрастной категории. Один раз в неделю Глава Мордовии Артём Алексеевич Здунов проводит заседание Оперативного штаба, где принимаются своевременные важные решения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Мордовии. Поэтому катастрофической ситуации мы никак не допустим», - подвела итог пресс-конференции Галина Лотванова.