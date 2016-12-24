Сиделец колонии по телефону выманил у троих жителей Мордовии полмиллиона рублей

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Мордовский суд вынес приговор сидельцу исправительной колонии, расположенной в Ленинградской области. Он «бомбил» из-за решетки звонками по мобильному телефону случайных абонентов и разыгрывал роль сына, попавшего в ДТП. По информации МВД по РМ, жертвами вербального мошенника стали более 50 человек из разных регионов страны. От его действий в Мордовии пострадали трое доверчивых жителей, потерявших свыше полумиллиона рублей.
В ходе расследования было установлено, что 40-летний заключенный колонии из Ленинградской области, звонил жителям Мордовии с мобильного телефона на стационарный, представлялся сыном и сообщал, что стал виновником ДТП. Далее взволнованным и доверчивым людям он говорил, что в аварии пострадала девушка и для ее лечения ему срочно требуются денежные средства.
Таким образом ему удалось ввести в заблуждение троих жителей Темниковского района, которые через банкоматы перевели злоумышленнику 155 000, 20 000 и 302 900 рублей на указанные им счета. Обман обнаруживался практически сразу, как только для уточнения ситуации пострадавшие перезванивали родственникам. Но к тому времени деньги уже уходили на сторонние реквизиты.
Приговором суда телефонный мошенник с учетом ранее назначенных наказаний осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
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Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
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