Сиделец колонии по телефону выманил у троих жителей Мордовии полмиллиона рублей

Мордовский суд вынес приговор сидельцу исправительной колонии, расположенной в Ленинградской области. Он «бомбил» из-за решетки звонками по мобильному телефону случайных абонентов и разыгрывал роль сына, попавшего в ДТП. По информации МВД по РМ, жертвами вербального мошенника стали более 50 человек из разных регионов страны. От его действий в Мордовии пострадали трое доверчивых жителей, потерявших свыше полумиллиона рублей.

В ходе расследования было установлено, что 40-летний заключенный колонии из Ленинградской области, звонил жителям Мордовии с мобильного телефона на стационарный, представлялся сыном и сообщал, что стал виновником ДТП. Далее взволнованным и доверчивым людям он говорил, что в аварии пострадала девушка и для ее лечения ему срочно требуются денежные средства.

Таким образом ему удалось ввести в заблуждение троих жителей Темниковского района, которые через банкоматы перевели злоумышленнику 155 000, 20 000 и 302 900 рублей на указанные им счета. Обман обнаруживался практически сразу, как только для уточнения ситуации пострадавшие перезванивали родственникам. Но к тому времени деньги уже уходили на сторонние реквизиты.

Приговором суда телефонный мошенник с учетом ранее назначенных наказаний осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.