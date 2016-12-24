Артём Здунов поздравил ученых Мордовии с Днем российской науки

9 февраля в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил ученых и инженеров, сотрудников научно-исследовательских центров и инновационных предприятий, и вручил государственные награды.



«В этом году праздник особенно значим – Саранск победил во всероссийском конкурсе и получил статус столицы изобретательства 2022 года. В текущем годы мы должны существенно продвинуться по развитию рынка интеллектуальной собственности, по учету и хранению объектов интеллектуальной собственности на наших предприятиях. Запланировано множество научно-исследовательских мероприятий. В апреле в Саранске впервые пройдет выездное заседание Совета по интеллектуальной собственности под руководством Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, где планируется детально рассмотреть новые законодательные инициативы в этой сфере. И мы будем рады получить от научного сообщества республики идеи и предложения», - сказал Артём Здунов.



Отдельно руководитель республики отметил как результат успешного межрегионального взаимодействия – вхождение Мордовского госуниверситета в научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» и создание в вузе молодежной лаборатории. «Наш регион станет опорным центром по развитию «умного» сельского хозяйства в области подготовки кадров, научно-исследовательских разработок и их применения на практике», - подчеркнул Глава Мордовии.



Многие представители научной общественности республики в этот день получили высокие награды. Артём Здунов поблагодарил ученых за большой вклад в развитие современной науки, в том числе за значительный вклад не только в лечение ковида, но и в целом в обеспечение лекарственной безопасности России.



Поздравления ученым адресовал и Первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, он вручил правительственные награды.



Также на мероприятии были подведены итоги XVII Республиканского конкурса «Инженер года Республики Мордовия-2021».