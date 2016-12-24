Cтартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»

В финале проекта учувствуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа. Видео-версии победивших на региональном этапе спектаклей размещены на официальном сайте конкурса - http://театральноеприволжье.рф.

В этом году участники представили широкое разнообразие жанров - зритель может увидеть интерпретации классиков отечественной литературы и современные театральные постановки в исполнении молодежных и детских коллективов.

Мордовию на фестивале представляют детская театральная студия «Волхвы» Воскресной школы Михайло-Архангельского храма из села Ичалки со спектаклем «Спасибо за Победу» в номинации детский коллектив, а также студенческий театр мордовского педагогического университета им. Евсевьева» со спектаклем «Тайна старинных часов».

«Конкурс невероятно популярен, потому что принять участие может любой непрофессиональный театральный коллектив – детский и молодежный. Заявок действительно много, и просмотреть все видеоверсии спектаклей в отведенное время – действительно сложная задача для экспертного совета фестиваля. Выбирая финалистов, мы старались объективно оценивать уровень участников, чтобы дальше прошли самые достойные коллективы», - рассказал Алексей Логачев, главный режиссер Нижегородского ТЮЗа и член жюри фестиваля «Театральное Приволжье».

Эксперты фестиваля составят рейтинги видеоверсий постановок по пяти номинациям, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Имена победителей окружного фестиваля назовут 27 марта, во Всемирный день театра.