В Правительстве России обсудили вопросы модернизации системы обращения с ТКО в Мордовии

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Глава Мордовии Артём Здунов 8 февраля принял участие в совещании у заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Обсуждались вопросы реализации в республике федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».
Речь шла о проекте по строительству в республике мусоросортировочного комплекса, включающего полигон для ТКО, линию компостирования и линии по производству альтернативного топлива. В совещании участвовали руководители Минфина и Минприроды России, а также публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
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