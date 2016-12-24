В Правительстве России обсудили вопросы модернизации системы обращения с ТКО в Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 8 февраля принял участие в совещании у заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Обсуждались вопросы реализации в республике федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».



Речь шла о проекте по строительству в республике мусоросортировочного комплекса, включающего полигон для ТКО, линию компостирования и линии по производству альтернативного топлива. В совещании участвовали руководители Минфина и Минприроды России, а также публично-правовой компании «Российский экологический оператор».