Артём Здунов встретился с кикбоксером Владимиром Минеевым

Глава Мордовии Артём Здунов 9 февраля в Доме Республики встретился с известным кикбоксером, чемпионом смешанных единоборств Владимиром Минеевым. Во встрече принял участие министр спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов.



Спортсмен рассказал Главе республики, что Мордовия для него – родной регион, земля его предков – его отец родом из Ичалковского района. В ходе беседы обсудили вопросы развития единоборств в республике, в том числе в сфере детско-юношеского спорта. Также речь шла о взаимодействии при проведении в Мордовии крупных спортивных мероприятий.