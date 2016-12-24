Артём Здунов встретился с кикбоксером Владимиром Минеевым

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Глава Мордовии Артём Здунов 9 февраля в Доме Республики встретился с известным кикбоксером, чемпионом смешанных единоборств Владимиром Минеевым. Во встрече принял участие министр спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов.

Спортсмен рассказал Главе республики, что Мордовия для него – родной регион, земля его предков – его отец родом из Ичалковского района. В ходе беседы обсудили вопросы развития единоборств в республике, в том числе в сфере детско-юношеского спорта. Также речь шла о взаимодействии при проведении в Мордовии крупных спортивных мероприятий.

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